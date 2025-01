Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falscher Bankmitarbeiter, Hinweise der Polizei

Offenburg (ots)

Nachdem ein über 70-Jähriger am Dienstagnachmittag einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen ist, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Betrüger hat sich hierbei telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und den Mann darüber getäuscht, etwas mit seiner Bankkarte überprüfen zum müssen. Gegen 15 Uhr erschien der vermeintliche Bankmitarbeiter, ein etwa 180 Zentimeter großer Mann mit Vollbart und schwarzer Kleidung, an der Wohnungstür des Seniors und nahm dessen Bankkarte samt dazugehöriger PIN entgegen. Kurze Zeit später wurden damit an einem Bankautomaten in der Okenstraße 2.000 Euro abgehoben. Die Ermittlungen wegen Betrugs dauern an.

Die Polizei rät:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Bankkarten oder Geld an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell