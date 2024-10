Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Dammstraße, (Werkstatt/Prüfstätte), zwischen Mittwoch, dem 02.10.2024, 16:15 Uhr und Donnerstag, dem 03.10.2024, 09:00 Uhr. Unbekannte Täter betraten das frei zugängliche Gelände der geschädigten Firma und gelangten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäudeinnere. Hierbei wurde aus den Räumlichkeiten ein Kaffeevollautomat entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 3900 Euro. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer Tel. 05571-80060, bei der Polizei in Uslar melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell