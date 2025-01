Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tödlicher Sturz

Offenburg (ots)

Ein Arbeiter ist am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Edekastraße nach einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 40-Jährige gegen 8 Uhr mit der Installation von Elektroleitungen beschäftigt, als er ohne Fremdeinwirkung durch die Öffnung einer Zwischendecke etwa 12 Meter in die Tiefe stürzte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unglücksort. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

