Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Rheinbreitbach/Unkel (ots)

In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr wurde der Polizei Linz ein dunkler BMW gemeldet, der aus Bonn kommend die B42 in Richtung Linz, mit rücksichtslosem Fahrverhalten und überhöhten Geschwindigkeiten, befuhr. Hierbei soll es mehrfach zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein. Der Fahrzeugführer konnte anschließend in der Ortslage Bruchhausen durch eine Streife der Polizei Linz aufgenommen und kontrolliert werden. Der erst 18-jährige Fahrer machte widersprüchliche und uneinsichtige Angaben zu seinem Fahrverhalten. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann aus Kasbach-Ohlenberg eingeleitet. Zeugen die den Vorfall beobachtet und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW Fahrers geschädigt wurden, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Linz zu melden.

