POL-PDNR: Fahndungserfolg/ Vollstreckung Haftbefehl

Neuwied (ots) - Am Freitag, den 25.10.2024 gegen 16:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine Damenhandtasche aus einem parkenden Fahrzeug. Die 86-jährige Geschädigte parkte ihren PKW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Breslauer Straße in Neuwied. Bei dem Einladen des zuvor getätigten Einkaufs wurde die Handtasche in einem unbeobachteten Moment vom Beifahrersitz des unverschlossenen ...

