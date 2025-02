Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch bei Tageslicht

Kandel (ots)

Am 17.02.2025 zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der Guttenbergstraße in Kandel einzubrechen. Hierbei wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln bzw. aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Guttenbergstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein, unter Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

