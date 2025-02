POL-PDLD: Landau - Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße kontrolliert

Landau (ots) - Am 17.02.2025 kam es gegen 13:15 Uhr in Landau in der Charles-De-Gaulle-Straße im dortigen Supermarkt zu einem Diebstahl eines Geldbeutels zum Nachteil einer 80-Jährigen. Hierbei wurde durch unbekannte Täter deren Geldbeutel entwendet, welcher sich in einem Einkaufskorb befand. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Ein ...

