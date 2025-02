Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eisplatte verursacht Verkehrsunfall

B 9 Schwegenheim (ots)

Am Montagmorgen, den 17.02.2025, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lastkraftwagen die Bundesstraße 9 in Richtung Ludwigshafen. In der Nähe zur Ausfahrt Schwegenheim löste sich eine Eisplatte von dem Lastkraftwagen und traf das Fahrzeug einer 31-Jährigen, welche sich auf gleicher Höhe mit dem LKW befand. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt.

Grundsätzlich ist jeder Fahrzeugführer für den Zustand seines Fahrzeugs verantwortlich und hat vor Fahrtantritt Sorgfaltspflichten zu beachten, die u. a. das Beseitigen von losen Schneemassen und Eisplatten von Fahrzeugen umfassen. Die Polizei Germersheim appelliert an alle Kraftfahrzeugführer, bei winterlichen Wetterlagen die Fahrzeuge vor Fahrtantritt gründlich zu überprüfen und von Schnee bzw. Eis zu befreien.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell