Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überholmanöver führt zur Sicherstellung des Führerscheins

B 272 Weingarten (ots)

Am Montagmorgen, den 17.02.2025, gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 78-jährige Fahrzeugführerin die Bundesstraße 272 in Richtung Hochstadt. Auf Höhe Weingarten wollte die Fahrerin in einer schwer einsehbaren Rechtskurve insgesamt drei Fahrzeuge hintereinander, darunter zwei Lastkraftwagen, überholen. Als die 78-Jährige hierfür auf die Gegenfahrspur ausscherte, musste der entgegenkommender PKW eines 58-Jährigen in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen. Es kam dennoch zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Der Führerschein der 78-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

