POL-COE: Senden, Industriestraße/ Weißer Peugeot 3008 beschädigt

Coesfeld (ots) - Zwei Unbekannte haben am späten Mittwochabend (12.06.24) einen Opel Zafira vom Firmengelände eines Autohändlers am Dreischkamp gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 22.20 Uhr und 23.30 Uhr. Nach rund 800 Metern stellten die Täter das Fahrzeug auf dem Gelände einer Firma für Motoreninstandsetzung ab und flüchteten in Richtung Am Wasserturm. An dem Opel waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die ...

mehr