Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Rheinzabern, Jockgrim (ots)

Am Montagmorgen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zwei Geschwindigkeitsmessungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt. Zwischen 11:15 Uhr und 12:10 Uhr mussten fünf Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die in der Jockgrimer Straße auf Höhe der IGS in Rheinzabern mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei erlaubten 50km/h lag der Spitzenreiter bei 69km/h. Zwischen 12:25 Uhr und 13:05 Uhr wurde die zweite Geschwindigkeitsmessung in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim durchgeführt. Hierbei waren insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer zu schnell. Hier war der Spitzenreiter bei erlaubten 30km/h mit 46km/h unterwegs.

