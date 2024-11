Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Juwelier

Kehl (ots)

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. In den frühen Dienstagmorgenstunden, kurz nach 4 Uhr, gelang es zwei Unbekannten gewaltsam ein Loch in die Eingangstür zu schlagen und in der Folge Wertsachen zu entwenden. Der dadurch angerichtete Sach- und Diebstahlschaden ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen konnten noch beobachten, wie die zwei Tatverdächtigen im Anschluss in einen schwarzen Pkw einstiegen und das Weite suchten. Einer der Männer wurde als groß und kräftig mit rötlichem Bart und maskiert beschrieben, während der andere als eher klein und ebenfalls maskiert beschrieben wurde. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen liefern können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl zu wenden. /em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell