POL-OG: Ottersweier - Brand auf Terrasse

Appenweier (ots) - Nach dem Brand eines Containers in der Straße "An der Halde" am frühen Montag haben Beamte des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen meldeten kurz nach 5 Uhr das Feuer aus einem Container, in dem unter anderem alte Möbel und Unrat zur Entsorgung gelagert wurden. Der schnell in Vollbrand stehende Container konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Das ...

