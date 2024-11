Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aufgebrochen

Kehl (ots)

Unbekannte verschafften sich am frühen Montag gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lokal in der Oberländerstraße. Durch das Aufbrechen der Türe gelangten die ungebetenen Besucher in die Räumlichkeiten und machten sich dort an einem Glücksspielautomaten zu schaffen, welchen sie im Anschluss offenbar in Richtung Rehfußplatz bewegen wollten. Die lauten Geräusche und die ausgelöste Alarmanlage alarmierten nicht nur die Polizei sondern auch aufmerksame Nachbarn, deren Anwesenheit die Einbrecher offenbar in die Flucht schlug. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden. Beamte des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07851 893-0 Hinweise entgegen. /ma

