Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach Brand

Appenweier (ots)

Nach dem Brand eines Containers in der Straße "An der Halde" am frühen Montag haben Beamte des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen meldeten kurz nach 5 Uhr das Feuer aus einem Container, in dem unter anderem alte Möbel und Unrat zur Entsorgung gelagert wurden. Der schnell in Vollbrand stehende Container konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Das nahestehende Haus wurde ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt. Der Schaden an dem Container wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Ob die verdächtige Beobachtung eines Anwohners, der zuvor eine unbekannte Person im Bereich des Containers wahrnahm, mit dem Brand in Verbindung stehen könnte, sowie die weiteren Hintergründe sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier nehmen unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 Zeugenhinweise entgegen.

/ma

