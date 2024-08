Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Lengröden - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13.47 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Rettungsleitstelle, weil sie einen Fahrradfahrer im Straßengraben gefunden habe. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kann gesagt werden, daß der 57-jährige Fahrradfahrer auf seinem E-Bike die B 7 aus Richtung Krauthausen in Richtung Creuzburg befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der Ortslage Lengröden nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Eisenacher wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach ( Tel.: 03691/2610 )unter Angabe der Bezugsnummer 0220268/2024 entgegen. (vt)

