Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 12. März 2025

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 230 Mal alarmiert. In 56 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 240 qualifizierte Krankentransporte durch. Als Besonderheit ist zu nennen, dass in dem Fall in den letzten beiden Tagen Kollegen der Berufsfeuerwehr zusätzlich zu den bereits vorhandenen Transportfahrzeugen, sogenannte Spitzenlastfahrten durchführen mussten. Das heißt, es werden zusätzliche Fahrzeuge in Dienst genommen um den qualifizierten Transport von Patienten durchzuführen. Feuerwehr Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Brandeinsatz gerufen. 13 Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, wie die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel oder Tragehilfen für den Rettungsdienst. Darüber hinaus wurden vier Fehlalarme verzeichnet, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Verkehrsunfall - Umgekippter PKW

Wann? 12. März 2025, 17:52 - 19:40 Uhr

Wo? Schlüterstraße; Striesen

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Ranger und einem Renault Scenic, dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und der Ford lag auf der Fahrerseite. Die Integrierte Regionalleitstelle alarmierte sofort die zuständigen Einsatzkräfte. Die ersten Fahrzeuge hatten dabei kaum einen Anfahrtsweg, da sich der Unfall ca. 100 Meter neben der Feuerwache ereignete. Die Einsatzkräfte sicherten sofort die Einsatzstelle ab und leuchteten aufgrund der Tageszeit die Unfallstelle mit Scheinwerfern aus. Weiterhin betreuten Sie die Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Drei Patienten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Zwei der Patienten wurden in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und begann mit der Unfallaufnahme. Es waren in dem Einsatz 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen und Altstadt sowie der Rettungswachen Albertstadt und Reick im Einsatz.

Personenrettung an der Boselspitze im Landkreis Meißen

Wann? 12. März 2025, 22:22 - 01:26 Uhr

Wo? Boselweg, Meißen

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Absturz einer weiblichen Person an der Boselspitze. Die Person befand sich ca. sieben Meter unterhalb des Wanderweges. Durch einen Bekannten wurde der Notruf abgesetzt. Die Disponenten alarmierten sofort die zuständigen Einsatzkräfte, in diesem Fall die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Meißen. Der Einsatzleiter entschied eine Nachalarmierung der Höhenrettungsgruppe Dresden, da die eingesetzten Kräfte über keine Spezialausrüstung und Ausbildung einer solchen Rettung verfügen. Die Kollegen der Feuer-und Rettungswache Löbtau wurden daraufhin alarmiert. In der Zwischenzeit wurde durch die Feuerwehr Meißen die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Die Person wurde mit einem einfachen Seil gesichert, damit sie nicht weiter abstürzen konnte. Als die Höhenretter an der Einsatzstelle eintrafen, wurde mittels Seiltechniken ein Retter zur Person abgelassen. Dieser sicherte die Person mit einer sogenannten Rettungswindel. Danach wurde die Person zusammen mit dem Retter nach oben gezogen. Die Person wurde an den mitalarmierten Rettungsdienst übergeben. Der Rettungsdienst führte eine Erstversorgung durch und transportierte sie ins Krankenhaus. Im Einsatz befanden sich zehn Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Dresden sowie die Freiwillige Feuerwehr Meißen und ein Rettungswagen des Landkreises Meißen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell