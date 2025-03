FW Dresden: Feuerwehreinsatz nach ausgelöstem Rauchmelder - Brand in Mehrfamilienhaus schnell gelöscht

Feuerwehr Dresden

Wann? 1. März 2025, 21:12 - 23:00 Uhr

Wo? Eva-Büttner-Straße, Albertstadt

22 Einsatzkräfte der Feuerwehr- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt wurden alarmiert, weil aufmerksame Nachbarn dass das Piepen eines Rauchmelders sowie Brandgeruch aus einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eva-Büttner-Straße wahrgenommen hatten.

Die ersteintreffenden Kräfte der Wache Albertstadt führten eine Lageerkundung durch und ein Trupp unter Atemschutz setzte einen Rauchschutzvorhang ein, um eine Rauchausbreitung in den Treppenraum zu verhindern. Kurz zuvor waren die Mieter der betroffenen Wohnung an der Einsatzstelle eingetroffen und konnten bestätigen, dass sich keine Personen in den Räumlichkeiten befanden. Der Brandherd wurde im Badezimmer lokalisiert und die Flammen mit einem Strahlrohr schnell gelöscht. Aufgrund der starken Verrauchung musste die Wohnung mit einem Elektrolüfter belüftet werden. In der direkt angrenzenden Wohnung wurden Schadgasmessungen durchgeführt - dort konnte kein Raucheintrag festgestellt werden.

Die betroffene Wohnung wurde durch die Hitzeentwicklung und den giftigen Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Mieter kommen vorübergehend bei Angehörigen unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Eva-Büttner-Straße voll gesperrt werden.

