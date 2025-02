Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Klarstellung zum Vorwurf: Rechtsextremismus bei der Feuerwehr Dresden

Dresden

Am heutigen Tage ist im Social Web ein Beitrag veröffentlich worden, in welchem der Eindruck vermittelt wird, dass wir Rechtsextreme in unseren Reihen dulden. Diese Darstellung ist falsch. Deshalb ist es uns wichtig, klar Stellung zu beziehen.

Im Oktober 2024 erhielten wir Kenntnis von Fotos im Internet, auf denen Personen, welche einen Bezug zur rechtsextremistischen Szene haben, in Uniformteilen der Feuerwehr Dresden zu sehen sind. Eine unmittelbar durchgeführte Prüfung ergab, dass es sich bei einer Person um einen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr handelte, welcher zu diesem Zeitpunkt die Grundausbildung absolvierte. Gegen die Person wurde ein Verfahren zur Untersuchung wegen möglicher Pflichtverletzung eingeleitet und er wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienstbetrieb suspendiert.

Die zweite Person war nie Mitglied der Feuerwehr Dresden. Gegen sie wurden rechtliche Schritte eingeleitet, da sie im Internet den Eindruck erweckt, Mitglied der Feuerwehr Dresden zu sein. Wir stellen klar, dass die genannten Personen zu keinem Zeitpunkt zur Nachwuchsgewinnung eingesetzt wurden. Die Messe FLORIAN steht allen Interessierten offen und dient als Plattform für den Austausch zwischen Fachleuten, Blaulichtbegeisterten und der Öffentlichkeit. Der Besuch der beiden Personen stand in keinem dienstlichen Zusammenhang.

Fakt ist: Sollten uns Hinweise auf extremistisches oder menschenfeindliches Verhalten innerhalb der Feuerwehr bekannt werden, gehen wir diesen konsequent nach. Unsere Werte sind klar: Demokratie, Neutralität und Einsatz für das Gemeinwohl.

