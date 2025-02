Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 20. Februar 2025

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde insgesamt 236 Mal alarmiert. In 71 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich einmal angefordert. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 195 qualifizierte Krankentransporte durch. Feuerwehr Die Feuerwehr Dresden wurde zu sechs Brandeinsätzen gerufen. 20 Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, wie die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel oder Tragehilfen für den Rettungsdienst. Darüber hinaus wurden vier Fehlalarme verzeichnet, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wann? 20. Februar 2025, 23:07 - 01:30 Uhr

Wo? Hechtstraße, Leipziger Vorstadt

Die Feuerwehr wurde zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung alarmiert. Die Integrierte Regionalleitstelle setzte die zuständige Feuerwache, den übergeordneten Führungsdienst sowie den Rettungsdienst in Kenntnis. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang Rauch aus dem Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss. Sofort begannen die Feuerwehrleute mit dem geordneten Aufbau des Löschangriffs. Mit einem Strahlrohr und unter Verwendung von Atemschutzgeräten ging ein Trupp zur Brandbekämpfung vor. Während des Einsatzes kamen vier Bewohner mit Rauchgasen in Kontakt, da sie zunächst selbst Löschversuche unternommen hatten. Alle Betroffenen wurden notärztlich versorgt. Ein Patient musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die anderen drei konnten vor Ort bleiben. Da die Wohnung jedoch als unbewohnbar eingestuft wurde, wurden die Bewohner von der Polizei in eine Notunterkunft gebracht. Parallel arbeiteten die Feuerwehrleute weiter an der Einsatzstelle. Da die Bewohner den Brand bereits größtenteils gelöscht hatten, mussten die Einsatzkräfte lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Der Brandrauch konnte ohne zusätzliche Belüftung abziehen, eine maschinelle Belüftung war nicht notwendig. Alle betroffenen Bereiche wurden mit Messgeräten der Feuerwehr kontrolliert. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und nahm ihre Ermittlungen auf.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst vor Ort. Zudem waren acht Rettungsdienstkräfte der Rettungswachen Albertstadt, Neustadt und Pieschen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell