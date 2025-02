Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in einem Wohnhochhaus, zwei Personen müssen reanimiert werden

Dresden (ots)

Wann? 15. Februar 2025, seit 11:51 Uhr

Wo? Bundschuhstraße, Johannstadt

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Dresden sind derzeit mit über 80 Einsatzkräften bei einem Wohnungsbrand in einem 15-geschossigen Hochhaus im Großeinsatz. Bereits auf der Anfahrt war eine massive schwarze Rauchsäule sichtbar, die aus einer Wohnung im 11. Stock drang. Vor Ort wurden umgehend mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Während ein Löschangriff von außen über die Drehleiter eingeleitet wurde, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zur Brandwohnung. In der stark verrauchten und brennenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine 87-jährige Frau und einen 87-jährigen Mann vor. Beide mussten unmittelbar nach ihrer Rettung reanimiert werden und wurden unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert.

Eine weitere 78-jährige Frau wurde durch herabstürzende Trümmerteile verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde geräumt. Etwa 40 betroffene Personen werden derzeit in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut und medizinisch gesichtet. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen aufgrund der Rauchgasexposition behandelt werden müssen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Derzeit laufen Nachlöscharbeiten, um Glutnester abzulöschen. Zudem wird das Gebäude mit Belüftungsgeräten vom giftigen Brandrauch befreit. Umliegende Wohnungen sowie angrenzende Etagen werden mit speziellen Messgeräten auf Schadstoffbelastung überprüft.

Die Feuerwehr Dresden bittet Anwohner und Passanten, den Bereich weiträumig zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Die Bundschuhstraße und das Käthe-Kollwitz-Ufer sind voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell