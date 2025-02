Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere Brände in der Dresdner Neustadt - Feuerwehr verhindert größere Schäden

Dresden (ots)

Wann? 9. Februar 2025, 01:25 - 02:29 Uhr Wo? Eberswalder Straße, Äußere Neustadt

Fast zur gleichen Uhrzeit wie am Vortag wurde die Feuerwehr Dresden erneut zu einem Fahrzeugbrand in die Dresdner Neustadt alarmiert. Der Brand betraf wieder einen Pkw des Typs Tesla. Innerhalb weniger Minuten musste die Alarmstufe erhöht werden, da weitere Anrufer einen zweiten Fahrzeugbrand meldeten. Als die 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt am Einsatzort eintrafen, stand der vordere Bereich des Tesla bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich bereits auf den Innenraum des Fahrzeugs sowie auf das Heck eines davor abgestellten Volvo 960 ausgedehnt. Um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, gingen sofort zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Mithilfe von zwei Strahlrohren sowie unter Einsatz von Wasser und Löschschaum konnten die Flammen erfolgreich bekämpft werden. Erneut gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen des Feuers auf den Akku des Elektrofahrzeugs rechtzeitig zu verhindern, bevor dieser thermisch umsetzte. Zur Sicherstellung des Löscherfolgs wurde der betroffene Bereich abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Noch während der Einsatzmaßnahmen meldeten Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle eine brennende Mülltonne auf dem Bischofsweg. Ein Löschfahrzeug des Löschzuges der Wache 1 wurde aus dem Einsatz herausgelöst und zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort hatten Anwohner den Brand bereits mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Seitens der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen zu treffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen kamen bei den Vorfällen nicht zu Schaden.

