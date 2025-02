Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Feueralarm in der Hochschule für Bildende Künste: PC-Brand rasch unter Kontrolle

Dresden (ots)

Wann? 6. Februar 2025, 09:41 - 11:00 Uhr Wo? Brühlsche Terrasse, Innere Altstadt

In der integrierten Regionalleitstelle ging der Alarm der automatischen Brandmeldeanlage der Hochschule für Bildende Künste ein. Unverzüglich wurden 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt sowie der Rettungswache Friedrichstadt alarmiert. Außerdem rückten auch der B-Dienst und der U-Dienst zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in einem Büroraum des Archivs fest. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich zur Erkundung in das Gebäude und entdeckte in dem verqualmten Raum einen brennenden PC. Das Gerät wurde ins Freie gebracht und mit einem Kohlendioxid-Handfeuerlöscher abgelöscht. Anschließend erfolgten Belüftungsmaßnahmen, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Verletzt wurde niemand. Dank der frühzeitigen Branderkennung und Alarmierung durch die automatische Brandmeldeanlage konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und Schäden an Personen sowie am Archivgut vermieden werden.

