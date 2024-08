POL-MK: Suche nach Steinewerfern

Menden (ots) - Am Alten Bösperder Weg kam es am Montagabend zu dem Brand einer Gartenhütte, den eine Anwohnerin hinter ihrem Mehrfamilienhaus nahe den Bahngleisen feststellte. Sie hörte das Knistern des Feuers und konnte mit einem Gartenschlauch das Feuer löschen. Es entstand dreistelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm ihre Ermittlungen wegen Brandstiftung auf, die Polizei sucht nun nach Zeugen zum Geschehen. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

