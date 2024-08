POL-MK: Zeugensuche nach Brand

Schalksmühle (ots) - Mehrere Notrufe gingen in der Nacht zum Sonntag, etwa ab 1 Uhr, bei der Polizei ein, weil ein blutverschmierter Mann unter anderem am Ahornweg randalierte und durch die Nacht brüllte. Als die Polizei eintraf, ließ er sich ohne Probleme fixieren. Auf dem Weg zum Streifenwagen drehte er jedoch auf, trat aus und versuchte unter einem fortwährenden Schwall von Beleidigungen wie "Pisser", "Wichser", "Lutscher", "Hurensöhne", "Fotze" etc. die ...

mehr