FW Dresden: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus: Vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Wann? 5. Februar 2025, 02:36 - 04:30 Uhr

Wo? Schaufußstraße, Neugruna

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden über den Notruf 112 alarmiert, weil es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich drei Personen mit rußverschmierten Gesichtern im Treppenraum. Die zwei Frauen (21 & 23) sowie eine Mann (21) hatten sich zuvor in der Brandwohnung aufgehalten und wurden umgehend ins Freie gebracht sowie vor Ort notärztlich versorgt. Ein Trupp unter Atemschutz verhinderte mit einem Rauchschutzvorhang das Eindringen von Brandrauch in den Treppenraum und begab sich mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung. Das Feuer konnte in einem Zimmer schnell lokalisiert und gelöscht werden. Parallel dazu wurden die angrenzenden Wohnungen auf Rauchgasausbreitung überprüft. In der darüber liegenden Wohnung wurde ebenfalls eine Verrauchung festgestellt. Die dortige Bewohnerin (63) wurde ebenfalls ins Freie gebracht und vor Ort untersucht. Mit Elektrolüftern wurden die Wohnungen belüftet und der giftige Brandrauch beseitigt. Alle vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Schaufußstraße voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswachen Johannstadt und Neustadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

