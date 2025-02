Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle gebracht

Dresden (ots)

Wann? 3. Februar 2025, 21:14 - 23:45 Uhr Wo? Kesselsdorfer Straße

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Kesselsdorfer Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte einen Feuerschein in einer Wohnung im 2. Obergeschoss bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Der Verkehr auf der Kesselsdorfer Straße wurde durch den Einsatz beeinträchtigt, der Straßenbahnverkehr konnte jedoch ungehindert fortgesetzt werden.

Unverzüglich wurden Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen über das Treppenhaus mit Strahlrohren in die betroffene Wohnung vor, während eine Drehleiter zur Anleiterbereitschaft an einem Fenster mit sichtbarem Feuerschein in Stellung gebracht wurde. Einsatzkräfte setzten einen Rauchschutzvorhang ein und verhinderten somit eine Verrauchung des Treppenhauses. Während der Personensuche in der Wohnung traf der Mieter der betroffenen Wohnung an der Einsatzstelle ein und bestätigte, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung aufhielten. Der Brand in der Küche konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Wohnung wurde anschließend maschinell belüftet. Messungen ergaben, dass die umliegenden Wohnungen weiterhin bewohnbar blieben. Die Mieter des Gebäudes konnten nach kurzer Zeit in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Die betroffene Wohnung, die stark verrußt war, wurde dem Mieter nach eingehender Aufklärung nicht mehr zur Nutzung überlassen. Er organisierte sich eine alternative Unterbringung. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau, der Rettungswachen Friedrichstadt und Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell