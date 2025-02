Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Automatische Brandmeldeanlage alarmiert Feuerwehr: Brand am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme

Dresden (ots)

Wann? 11. Februar 2025, seit 11:46 Uhr

Wo? An der Bartlake, Rähnitz

Heute kam es während Bauarbeiten an einem Verwaltungsgebäude des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme zu einem Brand. Der dabei entstandene Rauch zog in das Gebäude und führte zu einer großflächigen Verrauchung des Toilettenbereichs sowie mehrerer Flure. Rauchwarnmelder erfassten den Brandrauch, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste und die Feuerwehr automatisch alarmierte. Bei der ersten Lageerkundung stellte sich heraus, dass der Brandherd nicht unmittelbar lokalisiert werden konnte. Daher wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Das Feuer hatte sich in der Dämmung zwischen zwei Gebäudeteilen ausgebreitet. Da ein direktes Ablöschen nicht möglich war, mussten Teile des begrünten Daches - darunter Kies und Erde - entfernt und Dachteile mit Handwerkzeug geöffnet werden. Dadurch konnte eine brennende Holzverkleidung als Brandherd identifiziert und gezielt gelöscht werden. Dabei kamen Kohlendioxid und Löschpulver zum Einsatz. Derzeit laufen noch Nachuntersuchungen im betroffenen Gebäudeteil, um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester unentdeckt bleiben. Der Kräfteansatz wurde inzwischen reduziert und die Sperrung der Wilschdorfer Landstraße für den Straßenverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr aufgehoben. Der Einsatz wird innerhalb der nächsten 15 Minuten beendet sein.

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst, der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehren Gorbitz, Klotzsche und Langebrück wurden zu diesem Einsatz alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell