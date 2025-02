Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Apotheke

Arzfeld (ots)

In der Nacht von Freitag, den 07.02.2025 zu Samstag, den 08.02.2025 brachen Unbekannte in die "Apotheke im Islek" in Arzfeld, Rote-Kreuz-Straße ein.

Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, Tel.: 06551/9420 oder per Mail: pipruem@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell