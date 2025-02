POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues, OT Wehlen (ots) - In der Zeit zwischen 07.02.2025, 17:00 Uhr bis 08.02.2025, 08:50 Uhr, kam es in der Straße "Am Krausbach", Wehlen, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bisher unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und gelangten über eine eingeschlagene Terrassentüre in das Anwesen. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ...

