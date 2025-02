POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Bernkastel-Kues (ots) - Am 06.02.2025, wurden mehrere beschädigte/ abgerissene Wahlplakate verschiedener Parteien im Stadtgebiet, in der Nähe des Schulzentrums, festgestellt. Die Plakate wurden vermutlich in der Nacht zum 06.02.2025, oder am Morgen des 06.02.2025 beschädigt. Die Polizei Bernkastel hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige ...

