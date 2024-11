Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bedroht Bahnpersonal mit Schere

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof

-Ein Alkoholisierter hielt Bundespolizei und DB Sicherheit im Hauptbahnhof Erfurt auf Trab-

In den frühen Samstagmorgenstunden wurde eine Person im Erfurter Hauptbahnhof entdeckt, von der bekannt war, dass gegen diese ein Hausverbot für die Verkehrsstation besteht. Die DB Sicherheit beabsichtigte, das Hausrecht gegen den Mann, der sich liegend vor einem Snackautomat platziert hatte, durchzusetzen.

Der Aufforderung des Sicherheitspersonals, den Bahnhof zu verlassen, kam der 60-jährige Deutsche nicht nach. Der Mann wurde verbal aggressiv und deutete einen Flaschenwurf in Richtung der Bahnmitarbeitenden an, lies davon jedoch ab. Kurz darauf griff er in eine mitgeführte Tasche und zog eine Haushaltsschere heraus. Ruckartig soll er aufgestanden sein und sich mit vorgehaltener Schere auf das Personal der DB Sicherheit zubewegt haben.

Die hinzugezogene Bundespolizei sicherte die Situation und nahm den angetrunkenen Mann mit zur Dienststelle. Die Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1.09 Promille. Den 60-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung.

