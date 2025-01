Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher bekannt gemacht

Streifenbeamten gelang es in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Erfurt einen Kellereinbrecher bekannt zu machen. Kurz nach 04:00 Uhr kontrollierten Beamte in der Greifswalder Straße einen polizeibekannten 36-jährigen Mann auf einem Pedelec. Dabei stellten sie fest, dass das Gefährt zur Fahndung ausgeschrieben war und aus einem Kellereinbruch in der Lowetscher Straße stammte. Das Pedelec im Wert von etwa 1.700 Euro wurde daraufhin sichergestellt und gegen den 36-Jährigen Strafanzeige erstattet. Bereits wenige Stunden später konnte das Fahrrad wieder an seinen Eigentümer übergeben werden. (DS)

