Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

In Erfurt geriet ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer Mittwochabend ins Visier einer Streifenbesatzung. Der Mann war in der Nordhäuser Straße unterwegs gewesen, als ihn die Beamten stoppten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der durchgeführte Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Somit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige im Gepäck setzte er anschließend seinen Weg zu Fuß fort. (SE)

