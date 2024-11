Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Betrunkener Mann schlafend am Steuer eines Autos festgestellt

Remchingen (ots)

Zeugen haben am Sonntagmittag, gegen 16:00 Uhr, einen schlafenden Mann in der Benzstraße in seinem Auto festgestellt. Da diese von einem medizinischen Notfall ausgingen versuchten sie Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Dieser reagierte jedoch zugleich aggressiv und fuhr mit seinem Auto ein paar Meter weiter. Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei, da diesen deutlichen Alkoholgeruch, ausgehend von dem Mann wahrnahmen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten, stand das Fahrzeug wieder an seinem ursprünglichen Platz und der Fahrer konsumierte Alkohol. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Mann musste die Beamten zwecks Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

