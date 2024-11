Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Exhibitionist belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Ein Unbekannter belästigte am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau indem er sich vor ihr entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich die junge Frau mit einer Freundin auf der Fahrt in der Bahn von Stuttgart nach Mühlacker. Bereits im Zug fiel der Mann unangenehm auf, indem er ständig Blickkontakt zu den Frauen suchte und unangebrachte Bemerkungen machte. Nachdem die Freundin ausgestiegen war, verließ auch die zweite junge Frau den Bahnhof in Mühlacker. Nach kurzer Zeit bemerkte sie in der Hindenburgstraße, dass ihr der Mann aus dem Zug folgte, erneut Blickkontakt suchte und an seinem entblößten Glied manipulierte. Am nahegelegenen Polizeirevier Mühlacker suchte die Frau um Hilfe. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Exhibitionist nicht mehr angetroffen werden.

Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 185 cm groß, südländischer Phänotyp, dunkle Locken, dicke Daunenjacke, keinen Bart, schwarze Hose und roter Kapuzenpullover.

Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Stoffhose.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

