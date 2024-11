Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruchsversuch in Lagerräume eines Arzneimittelgeschäfts - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Montag wurde versucht, in die Lagerräume eines Arzneimittelgeschäfts einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich in Brötzingen, in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße, wo die Täter sich gewaltsam Zutritt verschaffen wollten, indem sie eine Tür aufbrachen. Entwendet wurde jedoch nichts.

Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Donnerstagabend 20:00 Uhr und Samstagmorgen 07:50 Uhr, hatten Unbekannte ebenfalls versucht, in die Verkaufsräume des Arzneimittelgeschäfts zu gelangen. Auch dieser Einbruchsversuch scheiterte.

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Westlichen Karl-Friedrich-Straße gemacht? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231/186-3311 bei dem Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

