POL-Pforzheim: (CW) - Nach häuslicher Gewalt: Frau sowie ein Polizeibeamter verletzt

Landkreis Calw (ots)

Am Wochenende ist die Polizei im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Eheleuten tätig geworden.

Am Sonntag ging ein Anruf beim Notruf der Polizei ein. Bei der angefahrenen Adresse trafen die Beamten neben einem Säugling und einem Kleinkind auf eine leicht verletzte Frau. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau offenbar durch ihren Mann körperlich angegangen worden. Die Frau äußerte den Wunsch, in einem Frauenhaus Schutz zu finden. Während die Einsatzkräfte der Verletzten beim Verlassen der Wohnung halfen und sie samt Kindern in das Einsatzfahrzeug bringen wollten, erschien der Ehemann. Der Mann widersetzte sich den polizeilichen Anordnungen und griff die Einsatzkräfte an. Dabei erlitt ein Beamter eine Verletzung, die ihn dienstunfähig machte. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und nach strafprozessualer Maßnahmen wieder entlassen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die betroffene Frau und ihre Kinder wurden an einem sicheren Ort untergebracht.

Allgemeine Hinweise:

Alleine im Jahr 2023 wurde das Polizeipräsidium Pforzheim in 1.023 Fällen von Häuslicher Gewalt tätig.

Betroffene oder Zeugen von häuslicher Gewalt ermutigt die Polizei an dieser Stelle, (sich) aktiv Hilfe zu holen. Die Bekämpfung von (Ex-) Partnerschaftsgewalt ist eine vorrangige Aufgabe der Landespolizei, widerspricht den Grundsätzen unserer demokratischen Gesellschaft und ist keine Privatangelegenheit. Auf jeder Polizeidienststelle im Präsidiumsbereich stehen Ihnen qualifizierte Ansprechpartner zum Thema Partnerschaftsgewalt zur Verfügung. In akuten Gefahrenlagen wählen Sie den Notruf 110.

Hinweis an die Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte wurde auf die Nennung der Straße, der Nationalitäten und des Alters der Betroffenen verzichtet. An dieser Stelle möchten wir hinweisen, dass (Ex-) Partnerschaftsgewalt in allen Bildungsschichten, Altersgruppen und Kulturen vorkommen.

