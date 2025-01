Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Erfurt. Am Donnerstag gegen 08:15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Häßlerstraße in Richtung der Kreuzung Häßlerstraße/Am Schwemmbach. An der Fußgängerampel fuhr der Junge bei grün auf die Straße. Dabei wurde er von einem unbekannten Fahrzeug, möglicherweise einem SUV, erfasst und stürzte. Der Fahrer hielt zwar kurz an, entfernte sich danach allerdings unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0027362 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell