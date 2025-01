Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lenkrad und Tacho aus Autos gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein Multifunktionslenkrad und einen digitalen Tacho hatten es Diebe in Erfurt abgesehen. Von Mittwoch auf Donnerstag machten sich die Täter an einem geparkten Mercedes in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu schaffen. Die Unbekannten beschädigten eine Seitenscheibe des Fahrzeugs und bauten anschließend das Lenkrad im Wert von etwa 5.000 Euro aus. Dabei verursachten sie einen Schaden von circa 1.000 Euro. Auch am Hopfenberg schlugen Diebe zu. Hier erwischte es einen geparkten BMW. Analog wie im ersten Fall beschädigten die Täter zunächst eine Seitenscheibe. Anschließend bauten sie den digitalen Tacho im Wert von etwa 2.000 Euro aus. Auch in diesem Fall wird der verursachte Schaden auf 1.000 Euro beziffert. Inwieweit beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

