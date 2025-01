POL-F: 250131 - 0093 Frankfurt - Innenstadt: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) Polizeibeamten gelang am gestrigen Donnerstagmittag die Festnahme eines Mannes, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen war. Gegen 12:00 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass jemand in ihre Gartenhütte am "Breulsweg" eingebrochen war, die Tür war massiv beschädigt ...

mehr