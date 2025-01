Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250130 - 0090 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub - Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Am Mittwochmorgen, 29. Januar 2025, kam es im Bahnhofsviertel zu einem Raub einer Goldkette und einer Geldbörse, bei dem die Polizei drei Männer festnahm.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 04:55 Uhr in der Niddastraße / Moselstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Rangelei rissen Unbekannte einem Mann gewaltsam eine Goldkette vom Hals und nahmen zudem dessen Geldbörse an sich. Ein aufmerksamer Taxifahrer beobachtete den Vorfall aus seinem Fahrzeug heraus, in das der 38-jährige Geschädigte flüchtete. Der 38-Jährige rief anschließend die Polizei. Die alarmierten Polizeistreifen nahmen die flüchtigen Tatverdächtigen im Alter von 28, 40 und 48 Jahren im Rahmen der Fahndung in der Münchener Straße/Ecke Elbestraße fest. Die gesamte Tat wurde von der Videoschutzanlage im Bahnhofsviertel aufgezeichnet. Mit dem Ziel der richterlichen Vorführung brachten die Beamten die Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

