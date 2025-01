POL-F: 250130 - 0088 Frankfurt - Bundesautobahn 648: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und leistet im späteren Verlauf Widerstand

Frankfurt (ots) - (fl) Am Dienstag (28. Januar 2025) gegen 16:15 Uhr räumte ein 72-jähriger Mann seine hochwertigen Gegenstände in Form von Schmuck, Bernstein, Wertmünzen sowie antikes Dekor in der Hallgartenstraße aus seinem Auto. Während des Ausladens sprach ein unbekannter Mann den Händler an. Zeitgleich nutzte eine weitere Person den Moment der Ablenkung und ...

mehr