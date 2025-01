Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250129 - 0085 Frankfurt - Bornheim: Trickdiebe schlagen zu - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fl) Am Dienstag (28. Januar 2025) gegen 16:15 Uhr räumte ein 72-jähriger Mann seine hochwertigen Gegenstände in Form von Schmuck, Bernstein, Wertmünzen sowie antikes Dekor in der Hallgartenstraße aus seinem Auto.

Während des Ausladens sprach ein unbekannter Mann den Händler an. Zeitgleich nutzte eine weitere Person den Moment der Ablenkung und klaute die bereits vor der Haustür abgelegten Kisten mit der wertvollen Ware.

Der unbekannte Täter, der den 72-Jährigen ansprach kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 170 - 175 cm, 25 - 35 Jahre, schlanke Statur - circa 70 kg; trug eine braune Basecap, beige Jacke und Hose, braune Wildlederschuhe

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim örtlichen 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 10600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

