POL-COE: Kreis Coesfeld/ Schwerpunktkontrollen der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei im Kreis Coesfeld hat am Donnerstag (28.11.24) Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Zudem waren zivile Kräfte unterwegs.Im Mittelpunkt stand die Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie der Hauptunfallursachen.

Wie Einsatzleiter Hubertus Eßmann sagt, sind (Wohnungs-) Einbrecher gerade in der dunklen Jahreszeit aktiv. "Das sind ernst zu nehmende Delikte. Die Täter verursachen nicht nur materielle oder finanzielle Schäden." Ein Einbruch hinterlasse bei den Betroffenen oft noch lange Zeit danach emotionalen Schaden. "Uns ist es wichtig, Taten aufzuklären und zu verhindern. Die Schwerpunktkontrollen sind ein Baustein", so der Erste Kriminalhauptkommissar.

Auch Verstöße im Straßenverkehr ahndeten die Polizisten. Die Ablenkung durch Mobiltelefone, zu schnelles Fahren und die Fahrt unter Alkohol sowie Drogen sind häufige Ursachen für Verkehrsunfälle. "Wer während der Fahrt zwei Sekunden aufs Smartphone schaut, legt bei 50 Stundenkilometern 30 Meter im Blindflug zurück." Insgesamt hielten die Polizisten an den Kontrollstellen 337 Fahrzeuge an und überprüften 237 Personen. Dabei stellten die Beamten 62 Ordnungswidrigkeiten fest. Hubertus Eßmann zieht eine positive Bilanz. "Die gewonnenen Erkenntnisse zur Eigentumskriminalität fließen in unsere Ermittlungsarbeit ein."

Eßmann hat noch einen Hinweis an Hausbesitzer. "Die Einbrecher dringen in der überwiegenden Anzahl der Fälle durch das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren an der Gebäuderückseite ein." Dabei spiele der Faktor Zeit eine große Rolle. "Sind Täter nicht innerhalb von 20 bis 30 Sekunden erfolgreich, brechen sie häufig den Versuch ab", so der Erste Kriminalhauptkommissar.

Ausreichende Beleuchtung und Sicherung von Fenster und Türen können Wohnungseinbrüche verhindern. Beratungsangebote dazu bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Coesfeld an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a. Telefonisch erreichbar ist sie unter 02541-14 444 oder per E-Mail: KKVorbeugung.Coesfeld@polizei.nrw.de.

