LWSPA M-V: Warnung der Wasserschutzpolizei vor dem Betreten von Eisflächen

Sassnitz (ots) - Am 24. November 2023 wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz ein unter fremder Flagge fahrendes Seeschiff im Fährhafen Sassnitz einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass in einem Zeitraum von vier Monaten eine nicht unerhebliche Menge an Ölrückständen wieder in einen Tank des Kraftstoffsystems eingeleitet ...

