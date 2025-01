POL-F: 250130 - 0089 Frankfurt - Ostend: Gemeinschaftlicher Raub - Festnahme

Frankfurt (ots) - (ma) Am gestrigen Mittwoch (29. Januar 2025) meldete ein aufmerksamer Zeuge ein brennendes Wahlplakat im Kreuzungsbereich Adickesallee / Eschersheimer Landstraße. Gegen 19:00 Uhr teilte er der Polizei mit, dass ein an einem Laternenmast befestigtes Plakat der CDU brenne. Die Polizeistreife löschte das Plakat. An der Laterne konnte kein Schaden ...

