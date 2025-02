Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Freitag (31.01.) befuhr ein 50-jähriger Mini-Fahrer die Lautenhäuser Straße aus Richtung Herfa kommend, um in den Kreuzungsbereich zur B 62 einzufahren. Ein 64-jähriger Fahrer eines Seat befuhr die B 62 aus Unterneurode kommend in Richtung Friedewald. Als der 50-Jährige Fahrer auf die B 62 auffahren wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 64-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro. Die Unfallstelle war kurzzeitig voll gesperrt und es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.01.), gegen 9 Uhr, befuhr eine 64-jährige Skoda-Fahrerin die Eichhofstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend. In Höhe der dortigen Apotheke wollte sie nach links abbiegen und nutzte den linken von zwei Fahrstreifen. Der 52-jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr auf dem rechten Fahrstreifen an dem Skoda vorbei und wechselte vor dem haltenden Pkw nach links. Die Fahrerin fuhr geradeaus weiter und es kam aus derzeit bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro.

Unfallflucht nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.01.), gegen 09 Uhr, wurde ein orangefarbener Ford Transit im Bereich "Am Steffen" geparkt. Gegen 12 Uhr bemerkte der 59-jährige Nutzer des Fahrzeuges eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß mit Postfahrzeug

Philippsthal. Am Freitag (31.01.), gegen 16.30 Uhr, parkte eine 63-jährige Fahrerin eines Postfahrzeuges am Straßenrand der Straße "Neuer Weg". Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte eine 48-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz das Fahrzeug, als sie daran vorbeifuhr. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Zeugenhinweise im Nachgang ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

