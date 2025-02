Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rauchentwicklung durch Zigarette in Alten- und Pflegeheim in Alsfeld - eine Person leicht verletzt

Voglsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Montag (03.02.) ging gegen 01.15 Uhr die Meldung bei der Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Alsfeld, in der Straße In der Rambach, ein. Die umgehend entsandte Feuerwehr Alsfeld konnte schnell den Ausgangspunkt der Rauchentwicklung im Flur des Heimes feststellen. Hier hatte ein 75-jähriger Bewohner seine Zigarette in einem Blumentopf entsorgt. Durch die Hitze der noch glimmenden Zigarette kam es zu einer Rauchentwicklung des trockenen Substrats im Blumentopf. Der Rauch breitete sich im gesamten Flurbereich des Heimes aus. Der verursachende Raucher wurde aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Bewohner, die vorsorglich das Heim verlassen hatten, konnten - nachdem die Feuerwehr den Flurbereich ausreichend belüftet hatte - in ihre Wohnbereiche zurückkehren.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

