POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 18000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitag (31.01.) gegen 13:00 Uhr in Großenlüder ereignete. Der 19-jährige in Großenlüder wohnhafte Fahrer eines Pkw Audi kam aus Richtung Aussiedlerhof und wollte an der Einmündung zur St.-Georg-Straße nach rechts in diese einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt ...

mehr